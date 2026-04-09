Erstkommunion in Altenkirchen
Sankt-Jakobus-Kirche hat interessante Historie    
Sankt Jakobus blickt auf die kürzlich im Innenraum renovierte katholische Kirche in Altenkirchen. Das Gotteshaus bietet 300 Besu
Sankt Jakobus blickt auf die kürzlich im Innenraum renovierte katholische Kirche in Altenkirchen. Das Gotteshaus bietet 300 Besuchern Platz. Am kommenden Weißen Sonntag gehen 32 Kinder zur Ersten Heiligen Kommunion, wobei wiederum zahlreiche Besucher erwartet werden.
Werner Klak

Wenn am Weißen Sonntag 32 Kinder ihre Erste Heilige Kommunion erhalten, geschieht das in einem geschichtsträchtigen Gotteshaus. 1950 erfolgte die Grundsteinlegung für den Neubau, in dem einige Objekte aus älterer Zeit zu finden sind.

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Über einen Zeitraum von drei Monaten wurde der Innenraum der katholischen Kirche Sankt Jakobus in Altenkirchen kürzlich saniert. Die Kosten hierfür hat die Verbandsgemeinde übernommen. Zu Weihnachten konnte erstmals das Hochamt gefeiert werden und am Samstag die Ostermette.

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