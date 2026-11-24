Wallmenroth profitierte stark vom Gewerbepark. Hinter dem Erfolg steht eine Gesellschaft, an der weitere Kommunen beteiligt sind – und bislang keinen Ausgleich bekamen. Das ändert sich nun. Mit spürbaren Konsequenzen für den bisherigen Profiteur.
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Die Ortsgemeinde Wallmenroth scheint eindeutig als der Gewinner der Arbeit der Regionalen Entwicklungsgesellschaft hervorgegangen zu sein, profitierte sie doch von den sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen aus dem Gewerbepark Sieg, der sich größtenteils auf dem Gebiet des rund 1200 Einwohner zählenden Dorfs befindet.