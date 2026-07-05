Raiffeisenwoche: Genossenschaften als Zukunftsanker
Die Raiffeisenwoche 2026 startet im Westerwald: Eine Woche mit Debatten, Projekten und Ideen, wie Genossenschaften in unsicheren Zeiten Halt geben können. Welche Antworten Solidarität, Selbsthilfe und Gemeinschaft bieten, zeigt der Auftakt.
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Hochkarätig und glanzvoll startete im voll besetzten Hammer Kulturhaus die Raiffeisenwoche 2026. In einem besonderen Fokus stand dabei der Impulsvortrag „Die Genossenschaftsidee – eine Chance für eine orientierungslose Welt“ von Ralf Kölbach, Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und Vorstandssprecher der Westerwald Bank eG.