Gemeinsam stark im Westerwald Raiffeisenwoche: Genossenschaften als Zukunftsanker 05.07.2026, 11:08 Uhr

i Zur Eröffnung der diesjährigen Raiffeisenwoche hielt Dr. Ralf Kölbach einen vom Auditorium begeistert aufgenommenen Vortrag. Rolf-Dieter Rötzel

Die Raiffeisenwoche 2026 startet im Westerwald: Eine Woche mit Debatten, Projekten und Ideen, wie Genossenschaften in unsicheren Zeiten Halt geben können. Welche Antworten Solidarität, Selbsthilfe und Gemeinschaft bieten, zeigt der Auftakt.

Hochkarätig und glanzvoll startete im voll besetzten Hammer Kulturhaus die Raiffeisenwoche 2026. In einem besonderen Fokus stand dabei der Impulsvortrag „Die Genossenschaftsidee – eine Chance für eine orientierungslose Welt“ von Ralf Kölbach, Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und Vorstandssprecher der Westerwald Bank eG.







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