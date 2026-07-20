Biergartenkonzert in Betzdorf Quartett @coustics veredelt herrlichen Sommerabend Gaby Wertebach 20.07.2026, 07:30 Uhr

i Bei ihrem Heimspiel in Betzdorf begeisterte die beliebte Formation @coustics ihr Publikum. Gaby Wertebach

Ob Schlagermelodie oder Rock-Klassiker – wer kann so weit auseinanderliegende Musikwünsche bestens erfüllen? Die Antwort gab es jetzt in Betzdorf.

Wenn die vier Musiker von@coustics auftreten, dann kommt es immer wieder zum regelrechten Ausnahmezustand, allerdings im positiven Sinne. So am Samstagabend im stimmungsvoll illuminierten Garten der Stadthalle in Betzdorf. Das Wetter spielte mit, und die Besucher genossen, teils in mitgebrachten Klapp- oder Liegestühlen, einen Sommerabend voller Musik und Gänsehautmomenten.







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