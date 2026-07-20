Biergartenkonzert in Betzdorf
Quartett @coustics veredelt herrlichen Sommerabend
Bei ihrem Heimspiel in Betzdorf begeisterte die beliebte Formation @coustics ihr Publikum.
Bei ihrem Heimspiel in Betzdorf begeisterte die beliebte Formation @coustics ihr Publikum.
Gaby Wertebach

Ob Schlagermelodie oder Rock-Klassiker – wer kann so weit auseinanderliegende Musikwünsche bestens erfüllen? Die Antwort gab es jetzt in Betzdorf.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die vier Musiker von@coustics auftreten, dann kommt es immer wieder zum regelrechten Ausnahmezustand, allerdings im positiven Sinne. So am Samstagabend im stimmungsvoll illuminierten Garten der Stadthalle in Betzdorf. Das Wetter spielte mit, und die Besucher genossen, teils in mitgebrachten Klapp- oder Liegestühlen, einen Sommerabend voller Musik und Gänsehautmomenten.
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