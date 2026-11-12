VG Altenkirchen-Flammersfeld Ordnungsamt nun besser ausgerüstet für Einsätze Annika Stock 12.11.2026, 16:30 Uhr

i Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat personellen Zuwachs bekommen, ebenso ein neues Dienstfahrzeug und zeitgemäße Dienstkleidung. Hier sind die Mitarbeiter zusammen mit VG-Chef Fred Jüngerich und Armin Schmuck (Leiter Ordnungsamt, von rechts) vor dem Rathaus zu sehen. Annika Stock

Die Ordnungshüter in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben neues Personal bekommen. Ebenso steht ein Dienstfahrzeug mit Beklebung sowie neue Dienstuniformen zur Verfügung. Aber wo kommen die zum Einsatz? Wir haben nachgefragt.

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat Personalzuwachs bekommen. Doch nicht nur das, auch ein neues Dienstfahrzeug (Opel Astra) mit Beklebung und neue einheitliche Dienstuniformen gehören nun zu den Ordnungshütern.Vorher hatten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nur Jacken mit der Aufschrift Ordnungsamt, nun sind sie zeitgemäß eingekleidet mit Jacke, Hose, Stiefel, Weste und Strickjacke – angepasst an die Jahreszeiten.







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