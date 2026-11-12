Die Ordnungshüter in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben neues Personal bekommen. Ebenso steht ein Dienstfahrzeug mit Beklebung sowie neue Dienstuniformen zur Verfügung. Aber wo kommen die zum Einsatz? Wir haben nachgefragt.
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Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat Personalzuwachs bekommen. Doch nicht nur das, auch ein neues Dienstfahrzeug (Opel Astra) mit Beklebung und neue einheitliche Dienstuniformen gehören nun zu den Ordnungshütern.Vorher hatten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nur Jacken mit der Aufschrift Ordnungsamt, nun sind sie zeitgemäß eingekleidet mit Jacke, Hose, Stiefel, Weste und Strickjacke – angepasst an die Jahreszeiten.