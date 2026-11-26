Stadt investiert 100.000 Euro Neugestaltung: Betzdorfer Spielplätze erhalten Mottos Claudia Geimer 26.11.2026, 09:00 Uhr

i Stadtbürgermeister und Feuerwehrmann Johannes Behner testet das neue Feuerwehrspielgerät auf dem Spielplatz "Webers Wäldchen". Claudia Geimer

Betzdorfs Spielplätze bekommen ein neues Gesicht: Die Stadt steckt 100.000 Euro in thematische Spielareale. Ob Feuerwehrturm, Piratenschiff oder Burg – die 18 Anlagen sollen Kinder zum Entdecken einladen.

Feuerwehrmann zu sein, ist der Traum vieler Kinder. Johannes Behner engagiert sich ehrenamtlich bei der Betzdorfer Feuerwehr. Kein Wunder, dass er sich in dem Feuerwehrauto auf dem Spielplatz „Webers Wäldchen“ in Hohenbetzdorf pudelwohl fühlt. Dieser Spielplatz wird aktuell umgestaltet in ein Spielgelände mit dem Schwerpunktthema Feuerwehr.







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