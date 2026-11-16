Seit zwei Monaten befindet sich die Autohandelsgruppe Wahl in einem Sanierungsverfahren. Für einen der beiden Betzdorfer Standorte wird nun das Aus bestätigt. Der Zeitpunkt für die Schließung fällt mit einer wichtigen Frist zusammen.
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„Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Pläne Standorte zu schließen oder Arbeitsplätze abzubauen“, erklärte die Sanierungskanzlei „Schultze & Braun“ noch am 15. September. Zuvor hatte ihr Kunde, die traditionsreiche Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen, Insolvenz anmelden müssen.