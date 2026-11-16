Folge der Insolvenz Autohaus Wahl schließt schon bald in Betzdorf Daniel-D. Pirker 16.11.2026, 12:30 Uhr

i Die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, musste ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Zu der Unternehmensgruppe gehören auch Autohäuser wie hier in Betzdorf an der Kölner Straße. Daniel-D. Pirker

Seit zwei Monaten befindet sich die Autohandelsgruppe Wahl in einem Sanierungsverfahren. Für einen der beiden Betzdorfer Standorte wird nun das Aus bestätigt. Der Zeitpunkt für die Schließung fällt mit einer wichtigen Frist zusammen.

„Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Pläne Standorte zu schließen oder Arbeitsplätze abzubauen“, erklärte die Sanierungskanzlei „Schultze & Braun“ noch am 15. September. Zuvor hatte ihr Kunde, die traditionsreiche Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen, Insolvenz anmelden müssen.







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