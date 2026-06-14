Hundert Jahre Klang und Freude Musikverein Brunken feiert 100 Jahre mit großem Fest Claudia Geimer 14.06.2026, 18:00 Uhr

100 Jahre Musikverein Brunken: Ein stimmungsvolles Jubiläum voller überraschender Akzente und emotionaler Höhepunkte wurde nun jüngst in Selbach-Brunken gefeiert. Monatelange Vorbereitungen und großer Einsatz machten das ungewöhnliche Fest möglich.

Hier spielt die Musik: Doch das Musikhaus des MV Brunken ist in den vergangenen Wochen verwaist gewesen. Mit großem Engagement und viel Herzblut hat der Verein sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir haben eine Pause gebraucht“, sagt der Vorsitzende Pascal Schneider in einem Telefonat.







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