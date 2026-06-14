Hundert Jahre Klang und Freude
Musikverein Brunken feiert 100 Jahre mit großem Fest

100 Jahre Musikverein Brunken: Ein stimmungsvolles Jubiläum voller überraschender Akzente und emotionaler Höhepunkte wurde nun jüngst in Selbach-Brunken gefeiert. Monatelange Vorbereitungen und großer Einsatz machten das ungewöhnliche Fest möglich.

Lesezeit 2 Minuten
Hier spielt die Musik: Doch das Musikhaus des MV Brunken ist in den vergangenen Wochen verwaist gewesen. Mit großem Engagement und viel Herzblut hat der Verein sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir haben eine Pause gebraucht“, sagt der Vorsitzende Pascal Schneider in einem Telefonat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren