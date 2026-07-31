Das Claudia Sofia Trio entführte das Kulturwerk-Publikum auf eine sinnliche Reise über den Atlantik: Kapverdische Melodien zwischen Samba, Rap und portugiesischem Gesang. Eine Stimme voller Sehnsucht, die sofort berührt.
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Es war ein toller Start in die Reihe „Sommer im Kulturwerk“. Passend zur Urlaubszeit servierte das Claudia Sofia Trio Musik zum Entspannen und Träumen: „Heute Abend wollen wir euch ein wenig die Musik der Kapverden vorstellen“, begrüßte Sängerin Claudia Sofia die rund 70 Gäste, die an Stehtischen und Bänken und unter dem Schutz von Sonnenschirmen dem lauschten, was die drei auf der Bühne servierten.