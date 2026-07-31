Musik aus atlantischem Paradis
Musikalische Reise: Claudia Sofia Trio im Kulturwerk
Mit wunderbar klarer Stimme, die über mehrere Oktaven reichte, ihren beiden Begleitern Lucio Vieira (Bass) und Markus Leukel (Sc
Mit wunderbar klarer Stimme, die über mehrere Oktaven reichte, ihren beiden Begleitern Lucio Vieira (Bass) und Markus Leukel (Schlagzeug) brachte Claudia Sofia sehr zur Begeisterung der Zuschauer atlantisches Inselgefühl ans Wissener Kulturwerk.
Thomas Hoffmann

Das Claudia Sofia Trio entführte das Kulturwerk-Publikum auf eine sinnliche Reise über den Atlantik: Kapverdische Melodien zwischen Samba, Rap und portugiesischem Gesang. Eine Stimme voller Sehnsucht, die sofort berührt.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein toller Start in die Reihe „Sommer im Kulturwerk“. Passend zur Urlaubszeit servierte das Claudia Sofia Trio Musik zum Entspannen und Träumen: „Heute Abend wollen wir euch ein wenig die Musik der Kapverden vorstellen“, begrüßte Sängerin Claudia Sofia die rund 70 Gäste, die an Stehtischen und Bänken und unter dem Schutz von Sonnenschirmen dem lauschten, was die drei auf der Bühne servierten.
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