In der Wilhelmstraße Modehaus Burghaus kleidet Betzdorf seit 60 Jahren ein Gaby Wertebach 06.11.2026, 20:00 Uhr

i Die beiden Inhaber, Christoph und Hermann Burghaus, freuen sich, das 60-jährige Bestehen ihres Modehauses in der Wilhelmstraße in Betzdorf feiern zu können. Gaby Wertebach

Das Modehaus Burghaus feiert sein 60-jähriges Bestehen in der Betzdorfer Wilhelmstraße. Wie sich das Geschäft über die Zeit verändert hat, können Kunden derzeit auch anhand historischer Aufnahmen sehen, die im Erdgeschoss ausgestellt sind.

Das Modehaus Burghaus hat eine bewegte Geschichte und ist weit über die Region hinaus bekannt. Jetzt feiern die Inhaber Christoph und Hermann-Josef Burghaus gemeinsam mit ihrem Team runden Geburtstag: Seit 60 Jahren werden in der Wilhelmstraße in Betzdorf Kunden eingekleidet.







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