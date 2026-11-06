In der Wilhelmstraße
Modehaus Burghaus kleidet Betzdorf seit 60 Jahren ein
Die beiden Inhaber, Christoph und Hermann Burghaus, freuen sich, das 60-jährige Bestehen ihres Modehauses in der Wilhelmstraße i
Die beiden Inhaber, Christoph und Hermann Burghaus, freuen sich, das 60-jährige Bestehen ihres Modehauses in der Wilhelmstraße in Betzdorf feiern zu können.
Gaby Wertebach

Das Modehaus Burghaus feiert sein 60-jähriges Bestehen in der Betzdorfer Wilhelmstraße. Wie sich das Geschäft über die Zeit verändert hat, können Kunden derzeit auch anhand historischer Aufnahmen sehen, die im Erdgeschoss ausgestellt sind.

Lesezeit 2 Minuten
Das Modehaus Burghaus hat eine bewegte Geschichte und ist weit über die Region hinaus bekannt. Jetzt feiern die Inhaber Christoph und Hermann-Josef Burghaus gemeinsam mit ihrem Team runden Geburtstag: Seit 60 Jahren werden in der Wilhelmstraße in Betzdorf Kunden eingekleidet.
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