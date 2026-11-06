Das Modehaus Burghaus feiert sein 60-jähriges Bestehen in der Betzdorfer Wilhelmstraße. Wie sich das Geschäft über die Zeit verändert hat, können Kunden derzeit auch anhand historischer Aufnahmen sehen, die im Erdgeschoss ausgestellt sind.
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Das Modehaus Burghaus hat eine bewegte Geschichte und ist weit über die Region hinaus bekannt. Jetzt feiern die Inhaber Christoph und Hermann-Josef Burghaus gemeinsam mit ihrem Team runden Geburtstag: Seit 60 Jahren werden in der Wilhelmstraße in Betzdorf Kunden eingekleidet.