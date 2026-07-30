Leise Töne, voller Auftritt Miles2Fall begeistert mit leisen Proben und lauter Show Claudia Geimer 30.07.2026, 10:00 Uhr

i Die heimische Band "Miles2Fall" startet in diesem Jahr so richtig durch, mit Auftritten in Grünebach und im Siegerland. Christoph Weller. Miles2Fall

Leise in den Proben, brachial auf der Bühne: Miles2Fall spielt nur eigene Songs und mischt Metal mit Elektroklängen. Am 3. Oktober starten sie mit der „Headbangers Night“ in Grünebach ein neues musikalisches Kapitel für die Region.

Wer die Probe einer Heavy-Metal-Band besucht, stellt sich auf laut, sehr laut, ein. Doch wer die Musiker von „Miles2Fall“ in ihrem Probenraum in der ehemaligen IHK auf dem Molzberg trifft, hört fast nichts. Keine wummernden Boxen, keine hämmernden Beats.







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