Es ist so etwas wie ein „Familienbetrieb“ in dritter Generation. Anhand von DNA-Proben konnte nachgewiesen werden, dass die Fähe GW4620, eine Enkelin der Rudelgründer, nun die Rolle der Leitwölfin im Leuscheider Rudel übernommen hat.
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Seit sechs Jahren besetzt das Leuscheider Rudel sein länderübergreifendes Territorium am Nordrand des Westerwalds und ist damit das am längsten etablierte Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz. Nun ist klar: Das Fortbestehen des Rudels wird durch ein Elternpaar gesichert, dessen weiblicher Part, die Fähe GW4620, in dritter Generation die mütterliche Abstammungslinie des Gründerpaars fortsetzt.