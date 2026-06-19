Neuer Imbiss in Altenkirchen Lange Schlangen am Eröffnungstag beim Haus des Döners Sonja Roos 19.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Döner-Werbeaktion traf ins Schwarze: Am Eröffnungstag vom Haus des Döners gingen rund 800 gefüllte Fleischtaschen für einen Cent über die Theke. Um 20 Uhr war der Imbiss für den Tag komplett ausverkauft. Sonja Roos

Lange Schlangen bei hohen Temperaturen – die Altenkirchener waren bereit zu warten, um am Eröffnungstag in den Genuss eines Ein-Cent-Döners beim neuen Imbiss Haus des Döners in der Kölner Straße zu kommen.

Am Donnerstag mag sich manch Autofahrer verwundert die Augen gerieben und sich gefragt haben, was denn da in der Kölner Straße 30 los ist. Eine nicht enden wollende Schlange Menschen stand nämlich in der sengenden Sommerhitze, um zur am Eröffnungstag beim „Haus des Döners“ einen solchen zu einem Cent zu erstehen.







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