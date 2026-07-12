In nur sechs Monaten wurde die Landstraße 267 zwischen der zur Verbandsgemeinde Hamm gehörenden Ortschaft Pracht und der Einmündung B256 ertüchtigt. Seit Freitagnachmittag rollt der Verkehr wieder.

Die Vollsperrung der Landstraße 267 zwischen der Ortschaft Pracht und der Einmündung B256 ist seit Freitagnachmittag aufgehoben, teilt der LBM Diez mit. Die mit rund 1500 Fahrzeugen täglich belastete Landesstraße war in einem schlechten Zustand und wurde deshalb auf rund 730 m Länge ertüchtigt. Der Ausbau erfolgte im Hocheinbau auf den vorhandenen Fahrbahnaufbau sowie im Vollausbau.

Die abgängige talseitige Böschung wurde neu aufgebaut, um ein weiteres Absacken zu vermeiden. Zudem wurde ein Fußweg bergseits angelegt und von den neuen Bushaltestellen ein Gehweg bis zur B 256 hergestellt, um die Sicherheit des Fußgängerverkehrs zu verbessern. Die VG Hamm erneuerte im Zuge der Vollsperrung auch die Straßenbeleuchtung.

Die Kosten dieser Baumaßnahme im Landkreis Altenkirchen belaufen sich aktuell auf rund 2 Millionen Euro. Ausgeführt wurden die Arbeiten durch die Firma Dr. Fink-Stauf Tief- und Straßenbau aus Much. Die Fertigstellung erfolgte in einem Zeitraum von sechs Monaten. red