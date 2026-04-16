Wasserschaden in Einrichtung Kita-Schließung in Gebardshain sorgt für Unmut Thomas Leurs 16.04.2026, 18:00 Uhr

i Viel Besuch ist auf der jüngsten Ratssitzung in Gebhardshain. Thomas Leurs

Ein Wasserschaden führte Ende März zur Schließung der Kita in Gebhardshain. Bürgermeisterin Beate Straka hat mithilfe der Verbandsgemeinde schnell eine Ausweichstelle in Betzdorf gefunden. In der Ratssitzung stand die den Eltern Rede und Antwort.

Bei der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung im Gebhardshainer Bürgerforum am Dienstagabend ist fast jeder der Besucherplätze besetzt. Das kommt eher selten vor. Doch am 20. März ist ein Wasserschaden in der Katholischen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena festgestellt worden.







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