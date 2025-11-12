Moratorium wie für Stegskopf Kehrt Militär an Grenze zum Wildenburger Land zurück? 12.11.2025, 15:00 Uhr

i Das alte Bundeswehr-Munitionsdepot bei Reichshof im März 2022. Archiv Peter Seel

Nach Bundeswehr-Rückzug gab es kontroverse wie ambitionierte Pläne für das ehemalige Munitionsdepot Wildberger Hütte in Reichshof. Der bundesweite Umwandlungsstopp stellt nun alles auf Null. Betroffen ist auch das rheinland-pfälzische Friesenhagen.

Für Emmerzhausen ist es eine neue Hürde in der Never-Ending-Story „Gewerbegebiet auf dem Stegskopf“. Das Bundesverteidigungsministerium hat ein Moratorium für die Umwandlung von insgesamt 200 ehemaligen oder aktuell militärisch genutzten Liegenschaften in zivile Zwecke verhängt – die Pläne des Dorfs im Westerwald für das ehemalige Lager und den Mobilmachungsstützpunkt sind davon ebenfalls betroffen.







