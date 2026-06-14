Ein Tag, an dem Tradition, Musik und Ehrenamt im Park zusammenklingen – von feierlicher Zeremonie bis jugendlicher Spielfreude. Wie Wissen das Doppeljubiläum zu einem lebendigen Gemeinschaftserlebnis macht, überrascht.
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Für einen Tag wurde der Mehrgenerationenpark (Steinbuschanlagen) in Wissen zum Hotspot für buntes Treiben und gute Laune. Anlass war ein Doppeljubiläum: 125 Jahre Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und 50 Jahre Kreismusikverband. Ein solches Jubiläum gibt es nicht alle Tage.