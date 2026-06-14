Festtag im Westerwald
Jubiläumsfeier in Wissen: Musik und Gemeinschaft
Pfarrer Martin Kürten ging in der Floriansmesse insbesondere auch auf das Wirken des Heiligen ein, der vor etwa 1700 Jahren im h
Pfarrer Martin Kürten ging in der Floriansmesse insbesondere auch auf das Wirken des Heiligen ein, der vor etwa 1700 Jahren im heutigen Österreich den Märtyrertod fand. Er weihte eine Statuette des heiligen Florian, die in der Kirche Kreuzerhöhung ihren Platz finden wird.
Thomas Hoffmann

Ein Tag, an dem Tradition, Musik und Ehrenamt im Park zusammenklingen – von feierlicher Zeremonie bis jugendlicher Spielfreude. Wie Wissen das Doppeljubiläum zu einem lebendigen Gemeinschaftserlebnis macht, überrascht.

Lesezeit 2 Minuten
Für einen Tag wurde der Mehrgenerationenpark (Steinbuschanlagen) in Wissen zum Hotspot für buntes Treiben und gute Laune. Anlass war ein Doppeljubiläum: 125 Jahre Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und 50 Jahre Kreismusikverband. Ein solches Jubiläum gibt es nicht alle Tage.

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