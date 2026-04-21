Geldstrafe in Altenkirchen Im Suff zwei Polizistinnen sexistisch beleidigt Johannes Mario Löhr 21.04.2026, 17:30 Uhr

i Das Amtsgericht in Altenkirchen. Johannes Mario Löhr

Im Suff hatte ein 48-Jähriger im April 2025 in einem Ort im Unterkreis des AK-Landes zwei Polizistinnen sexistisch beleidigt. 1600 Euro muss er deshalb nun zahlen. Der Prozess am Amtsgericht Altenkirchen.

Weil er im Suff zwei Polizistinnen in einem Ort im Unterkreis des AK-Landes im April 2025 übel sexistisch beleidigt hatte, ist ein 48-Jähriger nun am Amtsgericht Altenkirchen zu einer satten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Er soll mit 2,19 Promille alkoholisiert gewesen sein, der bis dato nicht vorbestrafte Mann hatte die Tat am Amtsgericht umgehend eingeräumt.







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