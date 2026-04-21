Geldstrafe in Altenkirchen
Im Suff zwei Polizistinnen sexistisch beleidigt
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Johannes Mario Löhr

Im Suff hatte ein 48-Jähriger im April 2025 in einem Ort im Unterkreis des AK-Landes zwei Polizistinnen sexistisch beleidigt. 1600 Euro muss er deshalb nun zahlen. Der Prozess am Amtsgericht Altenkirchen.

Lesezeit 2 Minuten
Weil er im Suff zwei Polizistinnen in einem Ort im Unterkreis des AK-Landes im April 2025 übel sexistisch beleidigt hatte, ist ein 48-Jähriger nun am Amtsgericht Altenkirchen zu einer satten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Er soll mit 2,19 Promille alkoholisiert gewesen sein, der bis dato nicht vorbestrafte Mann hatte die Tat am Amtsgericht umgehend eingeräumt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

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