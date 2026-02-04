Vorbereitung auf Landtagswahl Hohes Engagement der Wahlhelfer in der VG Altenkirchen Franziska Bock 04.02.2026, 10:00 Uhr

i Westerwälder Ehrenamtler zeigen ein hohes Engagement. Die Verbandgemeinden sind zuversichtlich, dass Wahlvorstände für die Landtagswahl ausreichend besetzt werden können. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Am 22. März ist Landtagswahl. Freiwillige Wahlhelfer sollen wieder einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag ermöglichen. Wie steht es in diesem Jahr um die Bereitschaft der Ehrenamtler in der Verbandsgemeinde Altenkirchen?

Was den Einsatz von Wahlhelfern im März angeht, zeigt sich die Verbandsgemeinde Altenkirchen auf Anfrage unserer Zeitung besonders erfreut. Die Verbandsgemeinde mit den mit großem Abstand meisten Kommunen im Kreis Altenkirchen umfasst 70 Stimmbezirke.







