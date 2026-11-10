Daadener helfen im Osten Hoffnung und Hilfe: Zehn Jahre Einsatz in Moldau Claudia Geimer 10.11.2026, 12:00 Uhr

i Ein besonderer Einsatz: Zum zehnten Mal besuchte eine Delegation der Evangelisch freien Gemeinde Daaden Moldau. Julian Mudersbach. EfG Daaden

Zehn Jahre Nächstenliebe: Eine Delegation der Evangelisch-Freien Gemeinde Daaden (EFG) kehrt aus Moldau zurück – im Gepäck sind Erinnerungen mit bewegenden Begegnungen und gelebter Nächstenliebe. Spenden für die Winterhilfe werden nun benötigt.

Anderen Menschen Hoffnung schenken: Mit fünf Erwachsenen und zwei Kindern machte sich eine Delegation der Evangelisch-Freien Gemeinde Daaden (EFG) erneut auf den Weg zu ihren Freunden nach Moldau. Es war in diesem Jahr ein ganz besonderer Einsatz: Bereits zum zehnten Mal unterstützten die Daadener die Menschen vor Ort mit praktischer Hilfe und Gesprächen über Glaubensfragen, wie sie in einem Bericht über ihren Besuch darlegen.







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