Westerwald sammelt für Afrika Herdorfer sichern mit Schule auch das Essen für Kinder Gaby Wertebach 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Mit Unterstützung ihres Ehemanns Frank engagiert sich Sahala Wörner für das Schulprojekt in ihrem Heimatland Madagaskar. Gaby Wertebach

Herdorf mobilisiert: Mit Konzerten, Spenden und ehrenamtlichem Einsatz hat die Gemeinde eine madagassische Schule vor dem Aus bewahrt. Wer dahintersteht und wie die Hilfe wirkt, lesen Sie im Artikel.

Das Duo „Zweifach“ wird am Mittwoch, 23. Dezember, in Herdorf beim Kreuz an der Ley ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert unter dem Motto „Weihnachtsklänge über Herdorf“ geben – genau wie im vorigen Jahr. Die beiden Sängerinnen Laura Zaydowicz und Sabine Kraft hatten sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Stammtisches „Füreinander Lachen“ diese besondere Aktion ausgedacht.







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