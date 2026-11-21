Herdorf mobilisiert: Mit Konzerten, Spenden und ehrenamtlichem Einsatz hat die Gemeinde eine madagassische Schule vor dem Aus bewahrt. Wer dahintersteht und wie die Hilfe wirkt, lesen Sie im Artikel.
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Das Duo „Zweifach“ wird am Mittwoch, 23. Dezember, in Herdorf beim Kreuz an der Ley ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert unter dem Motto „Weihnachtsklänge über Herdorf“ geben – genau wie im vorigen Jahr. Die beiden Sängerinnen Laura Zaydowicz und Sabine Kraft hatten sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Stammtisches „Füreinander Lachen“ diese besondere Aktion ausgedacht.