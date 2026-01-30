„Mein Lokal, Dein Lokal“ Hat „Zum Ventil“ aus Wehbach gewonnen? Daniel-D. Pirker 30.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Inhaber des Restaurants "Zum Ventil", Fadil "Felix" Shabanaj, am Rande der Dreharbeiten von "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Profi Koch Christian Henze. Sarah Schönwald

Das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ hat bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mitgemacht, doch wer gewonnen hat, darf erst nach Ausstrahlung der letzten Finalfolge verraten werden. Die ist allerdings schon längst im Internet streambar.

Wie hat das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ abgeschnitten? Seit bekannt ist, dass das Gastronomie-Team um Fadil „Felix“ Shabanaj Teilnehmer der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ war, fragt sich die Region genau das. Hat es Chefkoch Johannes Neuhaus gar geschafft, sich im Punktewettbewerb mit den anderen vier teilnehmenden Gastronomiebetrieben aus dem Siegerland an die Spitze zu kochen?







