Vor 50 Jahren begann im Westerwald ein tiefgreifender Wandel: Dörfer, Schulen und Betriebe standen zwischen Bewahren und Erneuern. Unser Rückblick fördert überraschende Geschichten aus Hamm und der Region zutage.
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In Hamm gab es ein Romantik-Hotel, die Poststelle in Weyerbusch wurde zum Postamt, und Brachbach erhielt ein eigenes Wappen. Im RZ-Archiv von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes:1648 wurde in Hamm die „Alte Vogtei“ nach dem Brand von 1646 aufgebaut und diente dem Vogt des Grafen Sayn-Hachenburg als Domizil.