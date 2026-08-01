50 Jahre Heimatgeschichte Hammer News: Historisches, Bildung und Bauprojekte Anke Becker 01.08.2026, 12:00 Uhr

i Das Romantik Hotel Alte Vogtei wurde 1753 erbaut und ging 1818 als Geburtshaus von F. W. Raiffeisen in die Geschichte ein. Seit 50 Jahren gehört es zu den Romantik-Hotels. Seit Generationen kümmert sich Familie Wortelkamp um die Gäste. Anke Becker

Vor 50 Jahren begann im Westerwald ein tiefgreifender Wandel: Dörfer, Schulen und Betriebe standen zwischen Bewahren und Erneuern. Unser Rückblick fördert überraschende Geschichten aus Hamm und der Region zutage.

In Hamm gab es ein Romantik-Hotel, die Poststelle in Weyerbusch wurde zum Postamt, und Brachbach erhielt ein eigenes Wappen. Im RZ-Archiv von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes:1648 wurde in Hamm die „Alte Vogtei“ nach dem Brand von 1646 aufgebaut und diente dem Vogt des Grafen Sayn-Hachenburg als Domizil.







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