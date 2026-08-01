50 Jahre Heimatgeschichte
Hammer News: Historisches, Bildung und Bauprojekte
Das Romantik Hotel Alte Vogtei wurde 1753 erbaut und ging 1818 als Geburtshaus von F. W. Raiffeisen in die Geschichte ein. Seit
Das Romantik Hotel Alte Vogtei wurde 1753 erbaut und ging 1818 als Geburtshaus von F. W. Raiffeisen in die Geschichte ein. Seit 50 Jahren gehört es zu den Romantik-Hotels. Seit Generationen kümmert sich Familie Wortelkamp um die Gäste.
Anke Becker

Vor 50 Jahren begann im Westerwald ein tiefgreifender Wandel: Dörfer, Schulen und Betriebe standen zwischen Bewahren und Erneuern. Unser Rückblick fördert überraschende Geschichten aus Hamm und der Region zutage.

Lesezeit 3 Minuten
In Hamm gab es ein Romantik-Hotel, die Poststelle in Weyerbusch wurde zum Postamt, und Brachbach erhielt ein eigenes Wappen. Im RZ-Archiv von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes:1648 wurde in Hamm die „Alte Vogtei“ nach dem Brand von 1646 aufgebaut und diente dem Vogt des Grafen Sayn-Hachenburg als Domizil.
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