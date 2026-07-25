Dunkle Rauchwolke schreckt auf Großbrand in Wissen fordert Einsatzkräfte über Stunden Rolf-Dieter Rötzel 25.07.2026, 09:00 Uhr

i Ein Großbrand in Wissen forderte am Freitagabend viele Einsatzkräfte. Rolf-Dieter Rötzel

Eine dicke Rauchwolke über Wissen hat am Freitagabend die Menschen rund um die Siegstadt aufgeschreckt. Ursache war ein Großbrand am Rande der Siegstadt, der eine Vielzahl von Einsatzkräften über Stunden forderte.

Zu einem Großbrand kam es am Freitagabend kurz nach 20 Uhr in Wissen, Stadtausgang in Richtung Nisterbrück – in einem Anwesen, das zu zwei Drittel gewerblich und zu einem Drittel privat genutzt wird. Eine dichte und dunkle Rauchwolke, die senkrecht in die Höhe stieg und sich dann waagerecht ausbreitete, war weithin zu sehen.







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