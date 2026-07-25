Eine dicke Rauchwolke über Wissen hat am Freitagabend die Menschen rund um die Siegstadt aufgeschreckt. Ursache war ein Großbrand am Rande der Siegstadt, der eine Vielzahl von Einsatzkräften über Stunden forderte.
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Zu einem Großbrand kam es am Freitagabend kurz nach 20 Uhr in Wissen, Stadtausgang in Richtung Nisterbrück – in einem Anwesen, das zu zwei Drittel gewerblich und zu einem Drittel privat genutzt wird. Eine dichte und dunkle Rauchwolke, die senkrecht in die Höhe stieg und sich dann waagerecht ausbreitete, war weithin zu sehen.