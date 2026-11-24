Genossenschaften erleben eine Renaissance, das zeigte eine Veranstaltung in Hamm: Von Nachbarschaftshilfe bis zu Solarparks zeigen Experten, wie gemeinschaftliches Handeln wirkt. Warum die Raiffeisen-Idee heute so relevant ist, erfahren Sie hier.
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Ein letztes Mal (zumindest für dieses Jahr) hatte der ehemalige Wissener Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz versierte Experten zu einer Diskussionsrunde ins Kulturhaus Hamm eingeladen. „Genossenschaften – Chancen im 21. Jahrhundert“, lautete das Thema, und schnell wurde deutlich, dass Friedrich Wilhelm Raiffeisens Idee aus der Mitte des 19.