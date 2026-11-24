Diskussionsrunde in Hamm Genossenschaften feiern Renaissance in dieser Zeit Thomas Hoffmann 24.11.2026, 09:00 Uhr

i Genossenschaften bieten Chancen, im Kleinen wie im Großen. Das wurde auch bei den Ausführungen von Ingrid Schmale (Mitte) von der Universität Köln deutlich, die anhand zahlreicher Beispiele das vielfältige Wirken der Gemeinschaften beleuchtete und ihr persönliches wissenschaftliches Engagement mit den Worten auf den Punkt brachte: „Genossenschaften faszinieren mich.“ Thomas Hoffmann

Genossenschaften erleben eine Renaissance, das zeigte eine Veranstaltung in Hamm: Von Nachbarschaftshilfe bis zu Solarparks zeigen Experten, wie gemeinschaftliches Handeln wirkt. Warum die Raiffeisen-Idee heute so relevant ist, erfahren Sie hier.

Ein letztes Mal (zumindest für dieses Jahr) hatte der ehemalige Wissener Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz versierte Experten zu einer Diskussionsrunde ins Kulturhaus Hamm eingeladen. „Genossenschaften – Chancen im 21. Jahrhundert“, lautete das Thema, und schnell wurde deutlich, dass Friedrich Wilhelm Raiffeisens Idee aus der Mitte des 19.







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