Unfall in Nisterberg Fußgänger in Lebensgefahr, nachdem ihn Jeep erfasste Daniel-D. Pirker 16.11.2026, 15:00 Uhr

i Am Sonntag wurde ein Fußgänger in Nisterberg so schwer von einem Jeep erfasst, dass er laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Bernd Weißbrod/dpa

Ein 65-Jähriger fährt von Hof Richtung Nisterberg und erfasst einen Fußgänger frontal. Warum es zu dem folgenschweren Unfall auf einem Weg kam, soll nun ein Gutachten klären – die Polizei Betzdorf passt derweil die Angabe zum Unfallort an.

Lebensgefährliche Verletzungen trug am frühen Sonntagabend ein Fußgänger bei Nisterberg davon. Darüber informierte die Polizei am Montagmorgen. Unsere Zeitung holte zudem Zusatzinformationen ein. Was war geschehen? Laut der Polizeimeldung ist ein 65-jähriger Jeep-Fahrer gegen 17.







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