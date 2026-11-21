Die Asiatische Hornisse breitet sich auch bei uns rasant aus. Allein beim Bienenzuchtverein Hämmscher Land hat die invasive Art dieses Jahr 54 Bienenvölker gefressen. Jetzt schlagen die Imker Alarm.
Lesezeit 3 Minuten
Anja Pittler ist Hobbyimkerin aus Leidenschaft. Die 64-Jährige aus Fürthen hatte schon immer ein Herz für Bienen. „Ich finde Bienen faszinierend und hab sie schon immer gerne studiert“, sagt sie. 2019 dann hat sie ihr erstes Jungvolk angeschafft, ist seit 2022 zudem aktiv im Bienenzuchtverein Hämmscher Land.