Heimische Imker alarmiert Fürthen: Asiatische Hornisse rottet 54 Bienenvölker aus Sonja Roos 21.11.2026, 10:00 Uhr

i Anja Pittler hat in diesem Jahr alle ihre Bienen verloren durch die Asiatische Hornisse. Jetzt schlagen die Hobbyimkerin aus Fürthen und die heimischen Bienenzuchtvereine Alarm. Sonja Roos

Die Asiatische Hornisse breitet sich auch bei uns rasant aus. Allein beim Bienenzuchtverein Hämmscher Land hat die invasive Art dieses Jahr 54 Bienenvölker gefressen. Jetzt schlagen die Imker Alarm.

Anja Pittler ist Hobbyimkerin aus Leidenschaft. Die 64-Jährige aus Fürthen hatte schon immer ein Herz für Bienen. „Ich finde Bienen faszinierend und hab sie schon immer gerne studiert“, sagt sie. 2019 dann hat sie ihr erstes Jungvolk angeschafft, ist seit 2022 zudem aktiv im Bienenzuchtverein Hämmscher Land.







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