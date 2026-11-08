Seit einigen Wochen ist der Förderturm in Willroth an der Grube Georg für Besucher geschlossen. Aber wie geht es mit dem „stählernen Riesen“ nun weiter? Die VG Altenkirchen-Flammersfeld teilt auf Nachfrage unserer Zeitung den Stand der Dinge mit.
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Bei einer Kontrolle im September wurden Mängel am Förderturm Willroth der Grube Georg festgestellt. Nun ist der Tourismuspunkt bereits seit mehreren Wochen für die Öffentlichkeit nicht begehbar. „Der historische Förderturm ist derzeit aus Sicherheitsgründen noch für Besichtigungen geschlossen“, erklärt dazu der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski aufgrund einer Nachfrage unserer Zeitung an die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld ...