Tourismuspunkt geschlossen
Förderturm Willroth: VG leitet erste Maßnahmen ein
Seit Ende September ist der Förderturm der Grube Georg in Willroth – ein beliebtes Ausflugsziel in der Region direkt an der A 3
Seit Ende September ist der Förderturm der Grube Georg in Willroth – ein beliebtes Ausflugsziel in der Region direkt an der A 3 – aufgrund von Mängeln an den Deckenunterzügen geschlossen. Nun äußert sich die VG zu einer möglichen Wiedereröffnung.
Annika Stock

Seit einigen Wochen ist der Förderturm in Willroth an der Grube Georg für Besucher geschlossen. Aber wie geht es mit dem „stählernen Riesen“ nun weiter? Die VG Altenkirchen-Flammersfeld teilt auf Nachfrage unserer Zeitung den Stand der Dinge mit.

Lesezeit 2 Minuten
Bei einer Kontrolle im September wurden Mängel am Förderturm Willroth der Grube Georg festgestellt. Nun ist der Tourismuspunkt bereits seit mehreren Wochen für die Öffentlichkeit nicht begehbar. „Der historische Förderturm ist derzeit aus Sicherheitsgründen noch für Besichtigungen geschlossen“, erklärt dazu der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski aufgrund einer Nachfrage unserer Zeitung an die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren