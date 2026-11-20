Ortsbürgermeister äußert sich Förderturm Willroth: Sicherheit steht an erster Stelle Annika Stock 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Der Förderturm Willroth gehört laut Ortsbürgermeister Wilfried Schiefer „untrennbar zu Willroth.“ Deshalb sei es ihm ein Ortschef ein wichtiges persönliches Anliegen, dass der Turm bald wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden kann. Annika Stock

Der Förderturm in Willroth ist aufgrund von Mängeln an der Bausubstanz seit Ende September für Besucher geschlossen. Nachdem die VG sich zur Thematik geäußert hat, äußert sich nun Ortschef Wilfried Schiefer auf Nachfrage unserer Reporterin.

Seit Ende September ist der Förderturm Willroth der Grube Georg für den Besucherverkehr geschlossen. Hintergrund sind Mängel an der Bausubstanz, genauer gesagt: an den Deckenunterzügen, an denen laut VG eine „erhebliche Korrosion des Bewehrungsstahls“ festgestellt wurde.







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