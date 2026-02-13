Unglück beim Gassigehen Feuerwehr rettet in Alsbach jungen Hund aus Erdloch Birgit Piehler 13.02.2026, 23:24 Uhr

i Fatales Erdloch: Hier stürzte der Hund beim Spaziergang hinein. Ralf Heibel

Bei Alsbach ist ein zehn Monate alter Rottweiler plötzlich in einem Erdloch verschwunden. Anlass für die Besitzerin, die Feuerwehr zu rufen, die den Hund retten konnte.

Am Karnevalsfreitag musste in ein Erdloch gefallener Hund von der Feuerwehr gerettet werden. Gegen 13.50 Uhr wurde der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen gemeldet, dass der zehn Monate alte Rottweiler in ein Erdloch gefallen war. Die Besitzerin konnte den Hund nicht auffinden, da die Vertiefung zunächst auf der ungemähten Weide nicht zu sehen war, doch durch Streifenbeamte konnte der Hund nach einer Suche in einem Abwasserschacht mit durchfließendem ...







