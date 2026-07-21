Mittelalter in Altenkirchen Erste Kinder-Stadtführung begeistert junge Entdecker Julia Hilgeroth-Buchner 21.07.2026, 16:00 Uhr

i Gelungene Premiere: Bei der ersten Altenkirchener "Kinder-Stadtführung" mit Nachtwächter Günter Imhäuser und Stadtführerin Christine Grabowsky (rechts) erfuhren die jungen Teilnehmer, wie es in der modernen Kreisstadt im Mittelalter zuging. Dabei durften die Kinder auch selbst "mitforschen". Julia Hilgeroth-Buchner

Mit Laterne und Hellebarde ziehen kleine „Stadtforscher“ durch Altenkirchen. Bei der Premiere der Kinder-Stadtführung entdecken sie Mittelalterliches, stellen neugierige Fragen und sehen die Stadt mit anderen Augen.

Es ist Markttag in Altenkirchen. Im hellen Sonnenschein flanieren die Besucher an den Ständen vorbei, kaufen ein und plaudern mit Bekannten. Eigentlich ist alles wie immer. Doch plötzlich taucht inmitten des Markttreibens ein stattlicher Mann in historischem Gewand mit Laterne und gewaltiger Hellebarde auf – und das kann nur der berühmte „Nachtwächter“ sein, der schon viele Gäste mit der Vergangenheit Altenkirchens bekannt gemacht hat.







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