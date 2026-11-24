Fußgänger schwer verletzt Ermittlungen zum Unfall bei Nisterberg dauern an Thomas Leurs 24.11.2026, 11:36 Uhr

i Auf der Schulstraße zwischen Nisterberg und Hof ist es in der vergangenen Woche nach Einbruch der Dunkelheit zu einem schweren Unfall gekommen. Thomas Leurs

Wie genau es zu dem Unfall bei Nisterberg am Sonntag, 15. November, nach Einbruch der Dunkelheit gekommen ist, dazu gibt es bislang keine abschließenden Ermittlungserkenntnisse. Die Polizei arbeitet weiter daran, das Geschehen aufzuklären.

Ein 65-jähriger Autofahrer ist vor mehr als einer Woche am Sonntag, 15. November, gegen 17.25 Uhr auf der Schulstraße von Hof Richtung Nisterberg unterwegs gewesen und hat dabei mit seinem Fahrzeug einen 52-jährigen Fußgänger frontal erfasst. Der Fußgänger wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.







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