Spatenstich in Altenkirchen Erich-Kästner-Schule bekommt bald eine neue Mensa Julia Hilgeroth-Buchner 28.08.2026, 09:00 Uhr

i "Jetzt geht´s los!" Mit einem lustigen, extra für diesen Anlass umgetexteten Lied beschrieben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2a und 2c den bevorstehenden Rummel auf der Mensa-Baustelle in Altenkirchen. Julia Hilgeroth-Buchner

Zu einem Ganztagsschulbetrieb gehört auch eine ordentliche Mittagsverpflegung. An der Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen wird die perspektivisch durch eine neue Mensa garantiert. Jetzt fand der symbolische Spatenstich für das Projekt statt.

Bauzaun, Bagger und viel Sand: Noch ist kaum etwas zu sehen von der neuen Mensa der Erich-Kästner-Schule in der Altenkirchener Hochstraße. Die Schülerinnen und Schüler aber wissen ganz genau, dass sich bald eine Menge tun wird, und deshalb waren es auch die kleinen „Nutzer von morgen“, die die Feierlichkeit rund um den offiziellen „Spatenstich“ eröffnen durften.







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