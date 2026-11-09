Bunt belebte Stadtmitte Erfolgreicher Martinsmarkt in Wissens Innenstadt Thomas Hoffmann 09.11.2026, 14:00 Uhr

i Einmal mehr eine Attraktion beim Wissener Martinsmarkt. Alena und Hannah (hier gemeinsam mit ihrem Großvater Niko Rausch) freuten sich über tolle Runden im nostalgisch anmutenden Karussell. Thomas Hoffmann

Die Innenstadt von Wissen war am Sonntag voller Leben: Musik, fast 40 Stände, Kindervergnügen und ein stimmungsvoller Martinsumzug zogen Hunderte an. Ein Streifzug durch Angebote, Aktionen und kleine Überraschungen.

Viele Hundert Besucher strömten am Sonntag in Wissens Innenstadt. Anlass war der Martinsmarkt der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen. Dass diese traditionelle Veranstaltung mit nahezu 40 Ständen, Attraktionen, Musik und mehr zu einem vollen Erfolg wurde, freute natürlich den Vorsitzenden des Treffpunkts, Thomas Kölschbach: „Es ist toll, zu sehen, wie viele Menschen heute hier sind.







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