Sperrung der Siegstrecke Endet Dauerbaustelle am Bahnhof Betzdorf im Juli 2027? Thomas Leurs 28.11.2026, 09:00 Uhr

i Während der Siegstreckensperrung laufen auch die Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof weiter. Thomas Leurs

Am 13. Dezember beginnt die siebenmonatige Siegstreckensperrung. Die Deutsche Bahn will dann auch Arbeiten an den Bahnhöfen in Brachbach und Betzdorf durchführen. So könnte die Dauerbaustelle in der Sieg-Heller-Stadt endlich ein Ende finden.

In knapp zwei Wochen beginnt die große Siegstreckensperrung zwischen Siegen und Hennef. In der Zeit vom 13. Dezember bis 9. Juli 2027, in der kein Zug über die Strecke fährt, kündigt die Deutsche Bahn unter anderem auch Arbeiten an mehreren Bahnhöfen an, unter anderem die in Brachbach und Betzdorf.







Artikel teilen

Artikel teilen