Zukunft des Lagers Enders: Gespräch mit Bundeswehr über Stegskopf steht an Michael Fenstermacher 17.04.2026, 07:00 Uhr

i Laut Landrat Peter Enders soll es zum Thema Stegskopf in absehbarer Zeit ein Gespräch mit Bundeswehr, Bima und der Gemeinde Emmerzhausen geben. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Zukunft der weiterhin gesicherten Fläche am Stegskopf ist derzeit ein heißes Thema in der Region. Landrat Enders verrät nun: Das Verteidigungsministerium bereitet ein Gespräch unter den beteiligten Akteuren vor Ort vor.

Welche Perspektive gibt es für das Lager Stegskopf auf dem früheren Truppenübungsplatz Daaden? Kehrt die Bundeswehr auf das Gelände zurück, kann die Ortsgemeinde Emmerzhausen ihre Pläne für eine Gewerbeansiedlung weiterverfolgen oder lassen sich eventuell auch beide Nutzungsformen vereinbaren?







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