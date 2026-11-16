Volkstrauertag in Katzwinkel Einfühlsamen Appell zu Frieden und Toleranz ausgesendet Thomas Hoffmann 16.11.2026, 09:00 Uhr

i Landrat Peter Enders warnte vor Fanatismus, Ausgrenzung und Menschenverachtung. Er appellierte eindringlich, auch Verantwortung für andere zu übernehmen und trotz unterschiedlicher Auffassungen gemeinsame Werte zu verteidigen. Thomas Hoffmann

In Katzwinkel rief die Gedenkfeier zum Volkstrauertag eindringlich zu Frieden, Toleranz und Verantwortung auf. Junge Musiker setzten mit berührenden Stücken einen hoffnungsvollen Akzent.

Einmal mehr wurde die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag zu einem bewegenden Symbol für Werte wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Toleranz und Nächstenliebe. Viele Teilnehmer waren nach Katzwinkel gekommen, um der Millionen Opfer beider Weltkriege zu gedenken und angesichts dieses Schreckensbildes vor Gleichgültigkeit, Intoleranz und ideologischer Verblendung zu warnen: „Die Geschichte unseres Landes zeigt auf erschütternde Weise, was ...







Artikel teilen

Artikel teilen