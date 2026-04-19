Lager aufgebrochen Ebernhahn: Diebe stehlen Werkzeug für 3000 Euro Daniel-D. Pirker 19.04.2026, 22:00 Uhr

i Einbruch Symbol Silas Stein/dpa. DPA

Unbekannte sind gewaltsam in eine Lagerhalle in Ebernhahn eingedrungen. Die Täter stahlen gezielt teure Arbeitsgeräte im Wert von 3000 Euro. Die Polizei Montabaur vermutet einen Transporter als Fluchtfahrzeug und sucht nun Zeugen.

In Ebernhahn gab es einen schweren Einbruch. Bislang unbekannte Täter suchten eine Lagerhalle heim und stahlen dort Arbeitsgeräte. Die Polizei schätzt den Gesamtwert auf rund 3000 Euro. Der Tatort liegt in der Dernbacher Straße am Ortsrand. Der Tatzeitraum ist laut Polizeimeldung lang: Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag, 15.







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