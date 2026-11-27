Mit Leidenschaft und kenntnisreichen Anekdoten stellt Dorothée Grütering in Weyerbusch ausgewählte Neuerscheinungen vor. Die Besucher notieren eifrig Lesetipps und nehmen neue Favoriten mit nach Hause.
Lesezeit 2 Minuten
Sie schwärmt für Krimis, weiß gute Sprache zu schätzen, kennt sich in der Welt der Autoren aus und teilt all das am liebsten mit Gleichgesinnten. Kurz: Wenn Dorothée Grütering ihre sorgsam konzipierten Bücherstapel auf den Lesungstisch packt, kann sich das Publikum auf unterhaltsame literarische Stunden freuen.