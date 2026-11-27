Bücherabend in Weyerbusch Dorothée Grütering weckt Leidenschaft für Literatur Julia Hilgeroth-Buchner 27.11.2026, 09:00 Uhr

i Ein Wiedersehen unter Freunden war die Bücherpräsentation der Literaturreferentin Dorothée Grütering, die im evangelischen Gemeindezentrum Weyerbusch rund 50 Besucher mit einer handverlesenen Auswahl an Neuerscheinungen glücklich machte. Veranstaltet wurde der gemütliche Abend vom örtlichen Büchereiteam aus Petra Bernstetter, Christa Merkelbach und Christa Schmidt. Julia Hilgeroth-Buchner

Mit Leidenschaft und kenntnisreichen Anekdoten stellt Dorothée Grütering in Weyerbusch ausgewählte Neuerscheinungen vor. Die Besucher notieren eifrig Lesetipps und nehmen neue Favoriten mit nach Hause.

Sie schwärmt für Krimis, weiß gute Sprache zu schätzen, kennt sich in der Welt der Autoren aus und teilt all das am liebsten mit Gleichgesinnten. Kurz: Wenn Dorothée Grütering ihre sorgsam konzipierten Bücherstapel auf den Lesungstisch packt, kann sich das Publikum auf unterhaltsame literarische Stunden freuen.







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