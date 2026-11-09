Neue Wege gegen Krankheit Diabetes-Forschung: Durchbruch bei Dipeptiden erzielt Claudia Geimer 09.11.2026, 19:00 Uhr

i Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuches liegt der gebürtigen Betzdorferin und Professorin Verena Peters besonders am Herzen. Hendrik Schröder. Uniklinik Heidelberg

Ein Heidelberger Forscherteam stößt auf neue Ansätze gegen Folgeerkrankungen von Diabetes – darunter ist die Betzdorferin und Professorin Verena Peters. Ein Durchbruch, der Hoffnung für Diabetiker weckt. Das Projekt erhält nun 600.000 Euro Förderung.

Wenn wir Medizin einnehmen, machen wir uns vermutlich wenig Gedanken darüber, wie viel Zeit und Energie zuvor in die Forschung geflossen sind. Die gebürtige Betzdorferin Verena Peters ist in der medizinischen Spitzenforschung zu Hause – und das seit über 25 Jahren als Professorin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg.







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