Fluglärm um Altenkirchen wurde zuletzt verstärkt von Anwohnern vor allem nachts wahrgenommen. Wir hatten dazu bereits beim Flughafen Köln/Bonn nachgehakt. Doch was sagt die Deutsche Flugsicherung zur Situation und was sind gängige Anflughöhen?
Lesezeit 2 Minuten
Kommt es wegen Fluglärm um Altenkirchen zu Beschwerden bei der Deutschen Flugsicherung? Dies verneint Michael Fuhrmann, Pressesprecher NRW Konzernkommunikation von der Tower-Niederlassung Düsseldorf auf Anfrage unserer Zeitung. „An den Flugverfahren hat sich nichts geändert und auch Fluglärmbeschwerden aus dem Bereich Altenkirchen sind eher selten“, sagt er.