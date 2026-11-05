Flugbewegungen um Altenkirchen
Deutsche Flugsicherung: Beschwerden sind eher selten 
Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung kommt es im Bereich Altenkirchen nur selten zu Beschwerden über Fluglärm.
Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung kommt es im Bereich Altenkirchen nur selten zu Beschwerden über Fluglärm.
Symbolfoto: Boris Roessler. picture alliance/dpa

Fluglärm um Altenkirchen wurde zuletzt verstärkt von Anwohnern vor allem nachts wahrgenommen. Wir hatten dazu bereits beim Flughafen Köln/Bonn nachgehakt. Doch was sagt die Deutsche Flugsicherung zur Situation und was sind gängige Anflughöhen? 

Lesezeit 2 Minuten
Kommt es wegen Fluglärm um Altenkirchen zu Beschwerden bei der Deutschen Flugsicherung? Dies verneint Michael Fuhrmann, Pressesprecher NRW Konzernkommunikation von der Tower-Niederlassung Düsseldorf auf Anfrage unserer Zeitung. „An den Flugverfahren hat sich nichts geändert und auch Fluglärmbeschwerden aus dem Bereich Altenkirchen sind eher selten“, sagt er.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren