Flugbewegungen um Altenkirchen Deutsche Flugsicherung: Beschwerden sind eher selten Annika Stock 05.11.2026, 17:30 Uhr

i Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung kommt es im Bereich Altenkirchen nur selten zu Beschwerden über Fluglärm. Symbolfoto: Boris Roessler. picture alliance/dpa

Fluglärm um Altenkirchen wurde zuletzt verstärkt von Anwohnern vor allem nachts wahrgenommen. Wir hatten dazu bereits beim Flughafen Köln/Bonn nachgehakt. Doch was sagt die Deutsche Flugsicherung zur Situation und was sind gängige Anflughöhen?

Kommt es wegen Fluglärm um Altenkirchen zu Beschwerden bei der Deutschen Flugsicherung? Dies verneint Michael Fuhrmann, Pressesprecher NRW Konzernkommunikation von der Tower-Niederlassung Düsseldorf auf Anfrage unserer Zeitung. „An den Flugverfahren hat sich nichts geändert und auch Fluglärmbeschwerden aus dem Bereich Altenkirchen sind eher selten“, sagt er.







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