Verkehr in Molzhain Darum wird die Bodenschwelle nicht mehr gebraucht Thomas Leurs 24.11.2026, 19:00 Uhr

i Noch ist die Bodenschwelle in Molzhain da. Thomas Leurs

Ein Einwohner stellt einen Antrag, dass die Fahrbahnschwelle in der Talstraße in Molzhain abgebaut werden soll. Der Rat sieht das ebenso und erlaubt den Abbau. Denn der Grund für dieses Hindernis existiert fast nicht mehr.

Ein Einwohner in Molzhain hatte genug. Die Fahrbahnschwelle in der Ortseinfahrt aus Richtung Elben störte ihn. Und so stellte er bei der Ortsgemeinde einen Antrag für die Entfernung. Der Rat stimmte zu. Denn auch wenn es früher durchaus Probleme mit Rasern an der Stelle gegeben hat: Dieses Problem hat sich mittlerweile erledigt, wie Ortsbürgermeister Werner Steffens unserer Zeitung sagt.







Artikel teilen

Artikel teilen