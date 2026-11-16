Giftfasern im AK-Land entsorgt
Dachdecker warnen vor Asbestrisiko für Mensch und Natur
„Mülljäger“ Edwin Hess hat bei Katzwinkel eine illegal abgeladene Dacheindeckung entdeckt. Sie enthielt Asbest.
„Mülljäger“ Edwin Hess hat bei Katzwinkel eine illegal abgeladene Dacheindeckung entdeckt. Sie enthielt Asbest.
Edwin Hess

Asbest in einem Waldstück bei Katzwinkel. „Mülljäger“ Edwin Hess hat die Stelle entdeckt, an der die Giftfasern illegal abgeladen worden waren. Wie gefährlich ist der Stoff? Darüber haben wir mit dem Chef der Dachdeckerinnung im AK-Land gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Wald bei Katzwinkel wurde jüngst illegal Bauschutt abgeladen – inklusive einer asbesthaltigen Dacheindeckung. Noch ist der Verursacher nicht bekannt. Wir haben mit Joachim Löcherbach, Obermeister der Dachdeckerinnung im Kreis Altenkirchen, über Asbest und die Gefahren gesprochen, die von den Fasern ausgehen.
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