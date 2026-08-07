Feuer wütet in Gewerbeareal Brand in Lagercontainern im Industriegebiet Horhausen 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte am Freitag einen Brand im Industriegebiet Horhausen. André Wollny

Dichter Rauch und lodernde Flammen: Im Industriegebiet Horhausen bricht ein Brand aus, Einsatzkräfte kämpfen um Eindämmung. Wie heftig die Lage war und welche Folgen drohten, lesen Sie im Bericht.

Am Freitag, 7. August, wurden die Löschzüge Pleckhausen und Horhausen gegen 11 Uhr zu einem Brand eines Nebengebäudes im Industriegebiet in Horhausen alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Vier Lagercontainer standen in voller Ausdehnung in Brand.







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