Ernte ist gesichert Biolandwirte trotzen Wetterkapriolen mit Erfolg Julia Hilgeroth-Buchner 13.06.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem Wachstum der Kartoffeln (hier die frühe Sorte "Glorietta") sind Caroline Mockenhaupt (Betriebsleiterin des Bioland-Hofs Schürdt) und ihr Vater Konrad, der nach wie vor aktiv mitarbeitet, sehr zufrieden. Julia Hilgeroth-Buchner

Extreme Witterung, doch Biolandwirte im Westerwald sichern die Ernte – mit Vielfalt, Solidarwirtschaft und flexiblen Anbaumethoden. Drei Höfe zeigen, wie sich Anpassung und Zusammenarbeit auszahlen.

Kalte Nächte, intensiver Regen, Hitzephase: In den vergangenen Wochen wurden die Biolandwirte im Kreis Altenkirchen mit diversen Wetterkapriolen konfrontiert. Unsere Zeitung hat sich exemplarisch bei drei Höfen mit Direktverkauf erkundigt, wie sich dies auf die Ernte ausgewirkt hat.







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