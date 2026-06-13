Extreme Witterung, doch Biolandwirte im Westerwald sichern die Ernte – mit Vielfalt, Solidarwirtschaft und flexiblen Anbaumethoden. Drei Höfe zeigen, wie sich Anpassung und Zusammenarbeit auszahlen.
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Kalte Nächte, intensiver Regen, Hitzephase: In den vergangenen Wochen wurden die Biolandwirte im Kreis Altenkirchen mit diversen Wetterkapriolen konfrontiert. Unsere Zeitung hat sich exemplarisch bei drei Höfen mit Direktverkauf erkundigt, wie sich dies auf die Ernte ausgewirkt hat.