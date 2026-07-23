Seit fast 20 Jahren unterstützen Lisa und Tim Novak die Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen. Mit ihrer Kunst haben sie jetzt einen neuerlichen Markstein gesetzt.
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Die stolze Summe von 3000 Euro haben Tim und Lisa Novak der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen gespendet. Die beiden Mudersbacher sind Mutter und Sohn; sie malen leidenschaftlich und obendrein mit großem Erfolg. Jüngster Beweis dafür war eine Ausstellung in der alten Turnhalle in Mudersbach, bei der sie gemeinsam unter dem Titel „Kunst für den Frieden“ mehrere Hundert Exponate vorstellten.