Spende in Steckenstein Bilder gegen den Hass und für einen guten Zweck Thomas Hoffmann 23.07.2026, 12:36 Uhr

i Die stolze Summe von 3000 Euro überreichten die Künstler Lisa Novak (links) und ihr Sohn Tim Novak an die Lebenshilfe Steckenstein. Als Symbol für ihren Wunsch, das Geld für die Freizeitgestaltung von Heimbewohnern zu verwenden, hatten die beiden Strandbälle mitgebracht. Der Geschäftsführer Michael Blachut und Bettina Grothe (Vorstand) freuten sich über die Zuwendung. „Solche Maßnahmen werden von niemanden gefördert, deswegen sind wir mehr als dankbar für dieses tolle Projekt“, so Bettina Grothe. Thomas Hoffmann

Seit fast 20 Jahren unterstützen Lisa und Tim Novak die Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen. Mit ihrer Kunst haben sie jetzt einen neuerlichen Markstein gesetzt.

Die stolze Summe von 3000 Euro haben Tim und Lisa Novak der Lebenshilfe im Kreis Altenkirchen gespendet. Die beiden Mudersbacher sind Mutter und Sohn; sie malen leidenschaftlich und obendrein mit großem Erfolg. Jüngster Beweis dafür war eine Ausstellung in der alten Turnhalle in Mudersbach, bei der sie gemeinsam unter dem Titel „Kunst für den Frieden“ mehrere Hundert Exponate vorstellten.







Artikel teilen

Artikel teilen