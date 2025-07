Bereits im Sommer 2022 sollte die große Eisenbahnbrücke über die Sieg zwischen Windeck-Au und Geilhausen während einer zehnwöchigen Sperrung umfassend saniert werden. Doch daraus wurde aufgrund fehlender Genehmigungen nichts und die Bauarbeiten mussten auf 2025 verschoben werden. Bereits seit Anfang des Jahres laufen nun die Vorbereitungen mit der Anlage von Baustraßen, dem Aufbau von Kränen und Gerüsten.

Ab diesem Freitag beginnt die heiße Phase der Arbeiten. Für die grundlegende Sanierung der Siegbrücke und Erneuerung der Fahrbahnplatte wird die Bahnstrecke von Altenkirchen nach Au ab Freitag, 18. Juli, 21 Uhr, für zwölf Wochen bis zum Betriebsbeginn am Samstag, 11. Oktober, durchgängig gesperrt. Im Rahmen der Maßnahmen soll am südlichen Brückenkopf die nach der kriegsbedingten Sprengung eingefügte Stahlkonstruktion entfernt und der seit 1945 fehlende Gewölbebogen wieder hergestellt werden.

i Ab dem 4. August 1947 rollte der Zugverkehr wieder über eine zusätzlich aufgelegte Hilfsbrücke. Der gesprengte Gewölbebogen wurde erst danach durch eine Stampfbeton-Konstruktion ersetzt, die den Bau eines Lehrgerüstes erforderte. Bundesbahndirektion Köln/Sammlung Wenzel. Archivaufnahme (Aufn. vor über 75 Jahren)

Den Auftrag für die umfangreichen Arbeiten hat das Unternehmen Albert Weil AG aus Limburg erhalten. Die Ausführung ist mit zahlreichen Auflagen für den Gewässerschutz verbunden. So wurde auf dem nördlichen Ufer der Sieg ein hochwassersicheres Fundament errichtet. Zudem wurde der für die Vorbereitungen errichtete Baukran kürzlich durch einen leistungsfähigeren Turmdrehkran mit einem 80 Meter langen Ausleger und einer Hakenhöhe von fast 37 Metern ersetzt, der bis zu 50 Tonnen heben kann.

Bereits Ende März des vergangenen Jahres hatte die Deutsche Bahn (DB) angekündigt, dass sie insbesondere die Anwohner über Einschränkungen während der Bauzeit an der Siegbrücke rechtzeitig informieren würde. Doch erst am vergangenen Freitag, 11. Juli, traf um 15.53 Uhr ein „Newsletter“ für die Anwohnenden als Email ein. Darin teilte die Deutsche Bahn mit, dass sie die im Jahr 1886 erbaute Mehrfeld-Gewölbebrücke in diesem Sommer ertüchtigt und saniert. Leider sei dies nicht möglich, ohne auch in der Nacht zu arbeiten „um den Bahnbetrieb weitestmöglich zu erhalten“. Allerdings finden die Bauarbeiten während einer Totalsperrung statt. Ein Bahnbetrieb ist gar nicht möglich.

i Der extrem niedrige Wasserstand der Sieg dürfte für die Arbeiten von Vorteil sein, allerdings muss der ufernahe Bereich der Baustelle bei einem plötzlichen Anstieg innerhalb kürzester Zeit geräumt werden. Hans-Peter Günther

Die DB betont, dass für diese Arbeiten eine Genehmigung durch den Rhein-Sieg-Kreis erteilt wurde und die Firmen alles daran setzen, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Für eventuelle Ruhestörungen durch die Arbeiten selbst oder auch den Baustellenverkehr entschuldigt sich die DB bereits im Voraus. In einem von der DB InfraGO AG an die umliegenden Haushalte verschickten Brief wurde den Anwohnern die Telefonnummer eines Ansprechpartners während der nächtlichen Arbeitszeiten (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) bekannt gegeben. Außerdem gab es eine Telefonnummer, um eine Hotelunterbringung bei Störung der Nachtruhe zu organisieren. Die DB InfraGO AG übernimmt laut dem Schreiben „die reinen Übernachtungskosten in einem DB-Partnerhotel ohne Kosten für An-/ Abreise, Verpflegung, Getränke“.

Für die Sanierung des Natur- und Backsteinmauerwerks an den Pfeilern und Gewölben sowie den Neubau der Fahrbahnplatte aus Stahlbeton-Fertigteilen wird die gesamte Brücke eingerüstet. Auch die Fundamente am und im Fluss werden saniert. Das seit dem Zweiten Weltkrieg bestehende Provisorium einer Stahlbrücke soll durch einen „rundförmig ausgebildeten Stahlbetonrahmen“ ersetzt werden.

i Große Baustellen erfordern leistungsfähige Kräne. Auf einem hochwassersicheren Fundament wurde ein Turmdrehkran mit einem 80 m langen Ausleger und einer Hakenhöhe von fast 37 Metern montiert, der bis zu 50 Tonnen heben kann. Hans-Peter Günther

Aktuell hat die Firma BKL Baukran Logistik GmbH zusätzlich zu dem im Siegtal stehenden Turmkran noch einen zweiten Kran auf dem Hochufer der Sieg neben dem südlichen Brückenkopf errichtet. Dieser über 38 Meter hohe Kran hat einen Ausleger von 70 Metern Länge, sodass sich die beiden Kräne ergänzen können, die jeweils eine Tragkraft von bis zu 50 Tonnen haben.

Zeitgleich mit dieser Baumaßnahme saniert und ertüchtigt die DB InfraGO AG eine kleine Gewölbebrücke zwischen Dieperzen und Niedererbach. Außerdem werden die steilen Felswände vor den beiden Portalen des mehr als 1000 Meter langen Marienthaler Tunnels mit Ankern und Netzen versehen, um den Bahnverkehr gegen Steinschlag zu schützen.

i Auch das Mauerwerk dieser kleinen Gewölbebrücke zwischen Dieperzen und Niedererbach soll in den kommenden Monaten saniert werden. Hans-Peter Günther

HLB bietet Ersatzverkehr mit Bussen an

Am Donnerstag hat die HLB (Hessische Landesbahn) die Pläne für den Ersatzverkehr zwischen Nistertal-Bad Marienberg, Altenkirchen und Au(Sieg) veröffentlicht. Dieser gilt ab sofort bis zum 27. September und berücksichtigt die baustellenbedingten Sperrungen im Nistertal. Zwei Schienenersatz-Verbindungen am Morgen werden – nach dem Ende der Sommerferien – zusätzlich das Hachenburger Schulzentrum beziehungsweise die Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen anfahren. Derzeit gibt es noch keine Informationen, wie die Anbindung der beiden Haltepunkte Geilhausen und Hohegrete erfolgen wird. Als Ersatzhaltestelle für das Kloster Marienthal ist ein Halt in Hilgenroth vorgesehen. Weitere Informationen und den Fahrplan als PDF unter www.hlb-online.de

https://hlb-online.de/fahrgastinfo/rb-90-nistertal-bad-marienberg-ausieg-ausfaelle-und-schienenersatzverkehr-vom-18-07-bis-27-09-2025/#content