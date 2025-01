Bahnstrecke Betzdorf-Siegen Auto auf Gleisdeck sorgte für Zugausälle 06.01.2025, 10:15 Uhr

i "Zug fällt aus" steht auf einer Anzeigetafel im Hauptbahnhof. Der für die Nacht zum 19.02.2022 vorhergesagte Orkan Zeynep erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegen Mitternacht Norddeutschland. Der Bahnverkehr ist davon stark betroffen. +++ dpa-Bildfunk +++ Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Für viele Pendler Richtung Siegen begann der Montagmorgen stressig. Rund anderthalb Stunden war die Bahnstrecke zwischen Betzdorf und Siegen gesperrt. Verantwortlich für die Zugausfälle war ein Pkw, der in Mudersbach auf ein Gleisbett geraten war.

Mudersbach. Ein auf dem Gleisbett in Mudersbach gestrandetes Auto sorgte am Montagmorgen für Zugausfälle auf der Siegstrecke zwischen Betzdorf und Siegen. Laut Polizei war der Pkw beim Abbiegen in die Mudersbacher Industriestraße in die missliche Situation geraten.

