Käse erneut preisgekrönt Auf Gold folgt Bronze für Heinrichshof in Burglahr Michael Fenstermacher 18.11.2026, 07:00 Uhr

i Für den Hartkäse „Alter Liebling“, hier in der Hand von Moderatorin Carolin Gennburg (links) haben Hanna Westhues und ihr Team die Bronzene Käseharfe erhalten. Verband für handwerkliche Milchverarbeitung

Wie es sich auf dem Siegertreppchen anfühlt, das weiß Käserin Hanna Westhues vom Heinrichshof schon seit 2024, als sie für den gereiften Frischkäse „Petite Amie“ die Käseharfe in Gold erhielt. Nun folgte der nächste große Erfolg auf Bundesebene.

2024 stand sie mit ihrem gereiften Frischkäse „Petite Amie“ bereits ganz oben auf dem Siegertreppchen, nun hat Hanna Westhues mit ihrem Team von der Hofkäserei Heinrichshof in Burglahr erneut einen beachtlichen Erfolg auf Bundesebene eingefahren: Beim Deutschen Milch- und Käsepreis 2026/2027 wurde ihr Hartkäse „Alter Liebling“ mit der Käseharfe in Bronze ausgezeichnet.







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