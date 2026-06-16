Transporte à la Mittelalter
Auf dem Eisen-Zeit-Reise-Weg rollt nun ein Ochsenkarren
So sieht er aus, der neue Ochsenkarren auf dem "Eisen-Zeit-Reise-Weg". Im Mittelalter diente ein solches Gefährt als Transportmi
So sieht er aus, der neue Ochsenkarren auf dem "Eisen-Zeit-Reise-Weg". Im Mittelalter diente ein solches Gefährt als Transportmittel.
Claudia Geimer

Ein Ensemble im Siegerland verbindet regionale Industriegeschichte mit lebendiger Heimatpflege. Jetzt ist der Eisen-Zeit-Reise-Weg um eine Station (lehr)reicher.

Lesezeit 2 Minuten
Von einer „Ochsentour“ kann man wahrlich sprechen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie mühsam die Menschen im Mittelalter Güter transportierten. Auf dem 2024 eröffneten „Eisen-Zeit-Reise-Weg“ Gerhardsseifen stellt eine an Station sechs neu errichtete Skulptur einen Ochsenkarren dar, wie er im Mittelalter von Fuhrleuten verwendet wurde.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

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