Transporte à la Mittelalter Auf dem Eisen-Zeit-Reise-Weg rollt nun ein Ochsenkarren Claudia Geimer 16.06.2026, 10:00 Uhr

i So sieht er aus, der neue Ochsenkarren auf dem "Eisen-Zeit-Reise-Weg". Im Mittelalter diente ein solches Gefährt als Transportmittel. Claudia Geimer

Ein Ensemble im Siegerland verbindet regionale Industriegeschichte mit lebendiger Heimatpflege. Jetzt ist der Eisen-Zeit-Reise-Weg um eine Station (lehr)reicher.

Von einer „Ochsentour“ kann man wahrlich sprechen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie mühsam die Menschen im Mittelalter Güter transportierten. Auf dem 2024 eröffneten „Eisen-Zeit-Reise-Weg“ Gerhardsseifen stellt eine an Station sechs neu errichtete Skulptur einen Ochsenkarren dar, wie er im Mittelalter von Fuhrleuten verwendet wurde.







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